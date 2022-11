Volksschule Kirchdorf sorgte für Adventzauber

Großer Andrang und leuchtende Kinderaugen beim Adventmarkt der Volksschule Kirchdorf in Lustenau.

Am vergangenen Donnerstag stand der große Pausenhofplatz der Volksschule Kirchdorf ganz im Zeichen der Adventszeit. Zum ersten Mal nach Beginn der Corona-Pandemie konnte der ansonsten im Zweijahresrhythmus steigende Adventsmarkt der Volksschule Kirchdorf wieder stattfinden. An insgesamt neun Marktständen warteten verschiedenste weihnachtliche Artikel auf die zahlreichen Besucher und Besucherinnen, die den mit viel Liebe geschmückten Schulhof bis auf den letzten Quadratmeter füllten. Auf dem bereits zur Tradition gewordenen Adventsmarkt gab es allerhand Selbstgebasteltes und Hausgemachtes. Von Weihnachtskeksen über Christbaumkugeln, warmen Wollmützen und Engelchen aus Holz und Filz bis hin zu hübsch gestalteten Weihnachtskarten und allem erdenklichen, was mit Advent und Weihnachten zu tun hat. „Alles, was auf unserem Adventsmarkt angeboten worden ist, wurde von den Schülerinnen und Schülern selbst hergestellt. Bei aufwendigeren Sachen, wenn zum Beispiel die Bohrmaschine oder Hammer und Nagel zum Einsatz kamen, halfen die Lehrerinnen und Eltern natürlich tatkräftig mit“, erzählt Christoph Wund, Direktor im Kirchdorf.