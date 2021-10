Volksschule Altenstadt

Reibungsloser Start ins neue Schuljahr dank vorausschauender Planung

Seitdem findet der Unterricht in den neu geschaffenen Räumlichkeiten statt. Vergangene Woche besuchten Vizebürgermeister und Baustadtrat Daniel Allgäuer und Schulstadträtin Gudrun Petz-Bechter die Schule und überzeugten sich selbst von der hohen Qualität des Provisoriums.

Liebevoll haben die Lehrer*innen mit Hilfe ihrer Schüler*innen die Klassen und Gänge des Provisoriums eingerichtet. „Durch die Verwendung von Holz als konstruktives und sichtbares Baumaterial in den Gängen und dem Eingangsbereich ist eine heimelige Atmosphäre entstanden“, zeigte sich Vizebürgermeister Allgäuer zufrieden. Die Gänge mit den Garderoben sollen teilweise auch zur Gruppenarbeit dienen und sind deshalb entsprechend breit ausgeführt worden.

Der Ersatzbau steht auf dem ehemaligen Sportplatz und dockt an das bestehende Turnhallenfoyer an. Er steht zusammen mit dem Turnhallen- und Verwaltungstrakt der Bestandsschule während der gesamten Bauphase des Neubaus dem Schulunterricht zur Verfügung. „Dadurch ist gesichert, dass auch die Vereine die bisherigen Räumlichkeiten bis zum Umzug in den Neubau uneingeschränkt nutzen können“, betont Schulstadträtin Petz-Bechter.