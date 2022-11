Volksschule Altach ist voll im Derby-"Fußballfieber"

Schüler der 2c Klasse in der VS Altach sprechen nur noch vom großen Duell.

ALTACH. Wenn das große Ländlederby in der Fußball Bundesliga zwischen dem SC Austria Lustenau und dem Cashpoint SCR Altach am Samstag, 12. November um 17 Uhr im Reichshofstadion Lustenau angepfiffen wird, geht es nicht nur um die Nummer eins im Vorarlberger Profifußball, sondern auch um die Ehre. Die zwei punktgleichen Mannschaften sind nur durch das um sieben Treffer bessere Torverhältnis von Austria Lustenau getrennt. Die Rheindörfler wollen für die bittere 1:2-Heimpleite vor knapp drei Monaten Revanche nehmen. Seit vielen Wochen ist die Vorfreude auf das prestigeträchtige Aufeinandertreffen von Lustenau und Altach auch an der Volksschule Altach sehr groß und deutlich spürbar. Die Schülerinnen der Bewegungsklasse 2c der VS Altach fiebern dem großen Match entgegen. Gemeinsam mit dem Bewegungscoach und Austria Lustenau Amateurtrainer Mohammed Gerdi und den Pädagoginnen Christine Hämmerle-Schwab und Petra Brugger wollen sie mit den Schülern Toleranz und Fairness im Profi- und Amateursport auf dem Platz und abseits vom Spielfeld vermitteln. Viele Schüler der Klasse 2c der VS Altach tragen seit vielen Tagen, besonders in der Derbywoche, sogar die Original-Trikots von SCR Altach und SC Austria Lustenau. Für den Besuch im seit Wochen ausverkauften Vorarlberger Fußballderby in Lustenau haben die Kids sogar extra Fahnen hergestellt um die zwei Mannschaften vor Ort stimmgewaltig zu unterstützen. In der Klasse 2c der VS Altach – wird in den Turnstunden der Sport in den Vordergrund gerückt - sind teilweise Anhänger von SCR Altach und SC Austria Lustenau und sprechen in den Pausen nur noch von diesem kommenden Leckerbissen. Die Unter-9-Mannschaften von SCR Altach und SC Austria Lustenau bestreiten in der Derbywoche am Freitag, 11. November, 14.30 Uhr, in der Cashpoint-Arena ein Freundschaftsspiel und setzen gemeinsam mit dem Vorarlberger Fußballverband ein Zeichen, dass Rivalitätskämpfe vor dem Kinderfußball haltmachen müssen.VN-TK