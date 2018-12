Volksschüler zu Gast in der SMS Markt

Hohenems. Anfang dieses Monats nutzten 67 Viertklässler der Volksschule Markt und acht aus der Volksschule Ems-Reute die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür den Schulbetrieb und die Bildungsangebote der Mittelschule Markt kennen zu lernen.

Bach einer kurzen Begrüßung wurden den Volksschülern, aufgeteilt auf zehn Gruppen und geführt von Dritt- und Viertklässlern der Mittelschule, die verschiedenen Fächer und Spezialräume vorgestellt. Dabei wurden sie auch in den Unterricht eingebunden, das Ausprobieren, Mitmachen und Experimentieren stand beim Tag der offenen Tür im Vordergrund. Im EDV-Raum wurden etwa Lernprogramme ausprobiert, die in den verschiedenen Unterrichtsfächern zum Einsatz kommen.

Beim Basteln von Schlüsselanhängern im technischen Werken ging es um handwerkliches Geschick, während die Volksschüler in der Dreifachturnhalle ihr sportliches Geschick beim Hindernislauf auf Zeit, an der Kletterwand mit Rutsche, beim Bouldern und beim Zielwerfen mit Bällen beweisen konnten. Fürs Mitmachen wurden die Viertklässler mit Gummibärchen belohnt. In der Bücherei, wo den Leseratten rund 3.000 Bücher und Zeitschriften zur Verfügung stehen, mussten bei einem Wettspiel Klappentexte den richtigen Büchern zugeordnet werden, Buchadressen herausgefunden und der richtige Nikolaus nach Beschreibung gefunden werden.