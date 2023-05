Volksschüler und die Topstars im Götzner Zentrum

Am Mittwoch sind die kleinen und großen Stars der Leichtathletikszene in der Marktgemeinde Götzis zu bewundern.

GÖTZIS. Neben der Leichtathletik-Weltklasse kommt auch der Nachwuchs nicht zu kurz. Am Mittwochnachmittag, 24. Mai um 15 Uhr findet im Zentrum von Götzis das Finale der Kids‘ Athletics Challenge statt. Der Wettbewerb wurde zusammen mit der Bildungsdirektion und dem Schulsport Vorarlberg initiiert und hat zum Ziel, Kinder im Volksschulalter für die Leichtathletik zu begeistern. Orientiert am „Kids Athletics Day“ Übungskatalog von World Athletics konnten die Kinder im Team in drei Disziplinen (Ballwurf aus dem Kniestand, Dreisprung, Frequenzlauf) so viele Punkte wie möglich erzielen. Die besten Teams aus Volksschulklassen aus ganz Vorarlberg werden am kommenden Mittwoch mit einigen Stars des Hypomeetings zusammen das Finale bestreiten und die Übungen nochmals gemeinsam absolvieren. Die Challenge bewegte seit Anfang März über 1000 Kinder. VN-TK