Volksmusik zum Anfassen

Volksmusikkonzert der Musikschule Bregenzerwald mit traditioneller Musik aus dem Bregenzerwald.

Schoppernau. Von A wie Alphorn bis Z wie Zither präsentiert die Musikschule Bregenzerwald wieder ihr jährliches Volksmusikkonzert unter dem Motto „So klingt’s bi üs im Would“ am Sonntag, 31. März, 17 Uhr im F.M. Felder-Saal in Schoppernau. „Unsere Musik ist buchstäblich zum Anfassen“, erklärt Musikschuldirektor Urban Weigel, „weil wir ohne Klangabmischung live und original spielen, ist das Klangerlebnis authentisch“.

Vielfalt an Instrumenten

Eine Besonderheit der Volksmusikkonzerte ist auch, dass die Musikschule in der Vielfalt der Instrumente aus dem Vollen schöpfen kann. So sind dieses Jahr wieder Alphornbläser, verschiedene Saitenmusiken, Harfe, Gitarren-, Holz- und Blechbläser-Ensembles mit dabei. Zuhörer können sich auf beliebte und gehörfällige Titel wie „Uffor Kanisfluoh“ , „Wio geen beon i a Wäldare“, „s’Wälderbähnle“ oder „i Mutters Stübele“ freuen. ME