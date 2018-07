Volksmusik im Gottesdienst in Lech und Zürs

Lech. (sco) Teilnehmende des 11. Lecher Musikantentages werden in Lech und Zürs insgesamt drei Liturgiefeiern mitgestalten.

Zur ersten Messe wird sich die Pfarrgemeinde am Samstag, dem 28. Juli 2018, um 19 Uhr in ihrer Alten Pfarrkirche St. Nikolaus versammeln. Zu den beiden weiteren Feiern sind die Gläubigen am Sonntag, dem 29. Juli, um 9:30 Uhr in die Neue Lecher Pfarrkirche und um 11:15 Uhr in die Christkönigkirche in Zürs geladen.