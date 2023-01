Volkshochschulen wieder auf richtigem Kurs

Stefan Fischnaller sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Programmhighlights der Volkshochschule Götzis.

Die vergangenen drei Jahre haben österreichweit auch im Weiterbildungssektor zu einem Transformationsprozess geführt. Allerdings konnten auch viele Kurse in den vergangenen drei Jahren coronabedingt nicht durchgeführt werden. Dies berichtete Stefan Fischnaller, Vorarlbergs Volkshochschul-Obmann und stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Verband Österreichischer Volkshochschulen, am Mittwoch bei der Sendung Vorarlberg LIVE.

"Trend geht wieder nach oben"

"Die Bereiche des Schöngeistigen, der Persönlichkeitsbildung, der Kreativität und Gesundheit sind komplett still gestanden", erläuterte er weiter. Inzwischen gehe der Trend wieder nach oben. "Wir haben noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht, aber der Weg geht in diese Richtung."

Fischnaller sieht die Volkshochschulen als Bildungsnahversorger. So gibt es in Vorarlberg fünf Standorte. Kurse werden in 60 Gemeinden angeboten. Die Pandemie habe zwar einen Digitalisierungsschub und viele Kurse im Onlineformat gebracht. "Wir möchten aber auch, dass die Menschen in Zukunft zusammenkommen", betonte der VHS-Chef. Es gehe auch darum, etwas gegen Vereinsamung zu tun.