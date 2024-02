Volkshochschule Götzis ist familienfreundlicher Betrieb

Im Rahmen einer Feier im Montforthaus wurde Anfang Februar 2024 von Landeshauptmann Markus Wallner das Gütesiegel „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb 2024 – 2025“ vergeben. Auch die Volkshochschule Götzis erhielt dieses Zertifikat.

„Die Volkshochschule in Götzis punktet bei der Neueinstellung von Mitarbeitenden durch das große Angebot an familienfreundlichen Maßnahmen: Flexible Arbeitszeiten, freie Zeiteinteilung bis hin zum großzügigen Angebot von Nachhilfe für die eigenen Kinder. Die kostenlose Teilnahme an Kursen rundet dieses Angebot ab“, so die Begründung der Jury.