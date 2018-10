Volksfeststimmung beim Stundenlauf in Lustenau

23. Lebenshilfe Stundenlauf bei strahlendem Sonnenschein

Lustenau 378 Läufer stellten sich am Sonntag beim 20. Stundenlauf der Lebenshilfe Lustenau in den Dienst der guten Sache. Gemeinsam erliefen sie 24.652 Euro welche Menschen mit Behinderung in Lustenau zugutekommen. Den höchsten Gruppenbetrag erlief das Team der Lustenauer Volkspartei mit 5.393.- Euro, den höchsten Einzelbetrag von 3.790 Euro erlief zum wiederholten Male Albert Hofer.