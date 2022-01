Volkschul-Neubau liegt im Plan

Rechtzeitig zum Schulbeginn im Herbst sollen die Arbeiten an der Volksschule Meiningen abgeschlossen sein.

Damit konnte auch mit den Innenarbeiten begonnen werden und so werden derzeit sämtliche Installationsarbeiten, wie Heizung, Sanitär, Elektroarbeiten und Lüftung ausgeführt. In den kommenden Wochen erfolgt die Estrich Verlegung und in weiterer Folge wird mit dem Innenausbau begonnen. So werden im Innenbereich die Holz-Glas-Wände angebracht, die Parkett-Fußböden verlegt und die Fliesen in den WC Anlagen angebracht. „Die gesamte Innenausstattung und Möblierung ist bereits ausgeschrieben, die Vergabe erfolgt in der nächsten Gemeindevertretersitzung. Die Arbeiten liegen aber perfekt im Zeitplan und bis im August sollten sämtliche Arbeiten fertiggestellt sein“, freut sich auch Bürgermeister Thomas Pinter. MIMA