Volksabstimmungen: Opposition will Initiativrecht zurück

Die Oppositionsparteien im Vorarlberger Landtag - FPÖ, NEOS und SPÖ - bringen einen gemeinsamen Gesetzesvorschlag ein, um das Initiativrecht von Bürgern bei Volksabstimmungen zurückzuerhalten.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte in einem Urteil 2020 Teile von Vorarlberger Gesetzen als verfassungswidrig aufgehoben, da eine Gemeindevertretung nicht gegen ihren Willen durch eine Volksabstimmung an eine Entscheidung gebunden werden könne.

Verweise gingen ins Leere

Der Vorarlberger Landtag hat eine Frist bis 31. Dezember 2021, die Landesgesetze zu "reparieren". Davon betroffen sind auch die Volksbefragungen, da in den Gesetzen dazu auf Bestimmungen bei den Volksabstimmungen verwiesen wird; diese Verweise gingen ohne Reparatur ins Leere. Die Landesregierung hat dazu eine Sammelnovelle erarbeitet, die Regierungsvorlage wurde aber nicht beschlossen. Denn diese wurde nach juristischer Prüfung als nicht notwendig erachtet, daher kam sie auch nicht zur Behandlung in den Landtag. Mit Jahresende verlieren die beanstandeten Passagen ihre Gültigkeit.

Es gelte, den hohen Standard in der direkten Demokratie zu bewahren, in diesem Anliegen sei man sich seitens der Opposition einig. "Das VfGH-Urteil zu Ludesch gibt hier nun einen engeren Rahmen vor, den es auszunützen gilt. ÖVP und Grüne haben bisher tatenlos zugeschaut", so die Landtagsabgeordneten Johannes Gasser (NEOS), Christof Bitschi (FPÖ) und Thomas Hopfner (SPÖ) in ihrer Aussendung. Ihr Vorschlag sieht vor, dass Bürger auch künftig eine Volksabstimmung initiieren können, wenn die Gemeindevertretung einer Durchführung zustimmt. Stimmt die Gemeindevertretung gegen die Durchführung, so ist zumindest eine unverbindliche Volksbefragung abzuhalten. Damit komme man dem Urteil des VfGH nach.