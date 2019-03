VOL.AT-Umfrage: Das sagen die User zu den Ländlepunkten

Im Februar wollten wir per Online-Umfrage von unseren Nutzern wissen, wie diesen das im Mai 2018 gelaunchte Punkte- und Rewardsystem gefällt. Als Dank fürs Abstimmen wurde unter allen Teilnehmern ein 50-Euro-Amazon-Gutschein verlost.

Gewonnen hat Natascha Gotthard aus Lustenau, die am Mittwochnachmittag mit ihrem Mann bei Russmedia vorbeischaute, um sich den Preis abzuholen. Die gebürtige Steirerin ist eine treue VOLAT-Userin – und so versteht es sich eigentlich von selbst, dass sie fast von der ersten Stunde an auch Ländlepunkte gesammelt hat.