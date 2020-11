VOL.AT-Sondersendung nach Terroranschlag in Wien

Nach der Ansprache von Kanzler Kurz informieren VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer und Chefreporter Pascal Pletsch über die neuesten Entwicklungen nach der Terrorattacke in Wien.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag angekündigt, dem Terrorismus nach dem Anschlag in Wien mit allen Mitteln entgegenzutreten. Gleichzeitig appellierte er, die von den Islamisten angestrebte Spaltung der Gesellschaft nicht zuzulassen: "Wir werden diesem Hass keinen Raum geben." Der Feind sei der islamische Extremismus, nicht alle Angehörigen einer ganzen Religion. In einer anschließenden Sondersendung informieren VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer und Chefreporter Pascal Pletsch über die neuesten Entwicklungen.