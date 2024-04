VOL.AT-Liveticker: Extinction Rebellion protestiert in Bregenz

Anlässlich der Landtagssitzung hat die Aktivistengruppe Extinction Rebellion einen Protest in Bregenz angekündigt. VOL.AT berichtet live.

Bereits Anfang der Woche kündigten die als "Klimakleber" bezeichneten Aktivisten eine Protestaktion an. "Die Landtagssitzung in Bregenz und damit unsere Proteste gegen den Bau der Tunnelspinne gehen in die nächste Runde", schreiben sie in einer Ankündigung. "Same procedure as every month! So lange, bis die Regierung ins Handeln kommt und unser Anliegen ernst nimmt."