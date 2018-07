Vokalwoche in der Propstei

Bereits zum elften Mal organisiert der Chorverband Vorarlberg eine Vokalwoche, heuer in St. Gerold.

Ziel ist es, die Singpraxis von Chorleitern und Chorsängern zu fördern und das eigene Repertoire zu erweitern. Eine Woche lang erarbeiten 90 Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Italien im Gesamtchor, in zwei Kammerchören und in verschiedenen Ensembles breitgefächerte Literatur. Das Ergebnis wird auch interessierten Zuhörern im Rahmen eines Abschlusskonzerts am Samstag, 14. Juli, um 20 Uhr präsentiert. Der erste Teil des Konzerts findet in der Reithalle der Propstei St. Gerold statt, der zweite in der Kirche. Karten sind nur an der Abendkassa erhältlich. Zudem gestalten die Teilnehmer der Vokalwoche am Sonntag, 15. Juli um 10 Uhr den Gottesdienst in der Propsteikirche der Propstei.