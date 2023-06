Voices of Xiberg laden zum traditionellen Jahreskonzert

Voices of Xiberg freuen sich am kommenden Freitag auf das sechste Konzert unter dem Motto “Nothing but music”

Voices of Xiberg freuen sich am kommenden Freitag auf das sechste Konzert unter dem Motto “Nothing but music” ©Michael Mäser

Am kommenden Freitag, den 23. Juni ab 20 Uhr steht im Veranstaltungszentrum KOM in Altach das Konzert „nothing but music“ Part 6 auf dem Programm.

Altach. Wenn Chor auf Rock und Pop trifft, dann kann VoX – Voices of Xiberg nicht weit sein und so freut sich der Altacher Chor am kommenden Freitag auf das diesjährige Jahreskonzert im KOM.

Mitsingen und Mittanzen

Dabei dürfen sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf eine spannende musikalische Zeitreise quer durch die Pop- und Rockgeschichte mit Vox freuen. Bekannte und kultige Klassiker wie „Crazy little thing called love“ von Queen oder „Piano Man“ von Billy Joel laden zum Mitsingen und Mittanzen ein. Aber auch gefühlvolle Balladen wie „Bridge over troubled water“ von Simon & Garfunkel oder „Somewhere only we know“ von Keane werden zum Träumen verführen.

Neues Setting in diesem Jahr