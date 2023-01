Vögels Weihnachtstruck: 36.000 Euro gesammelt

Vögel Transporte aus Bludesch sammelte mit der Weihnachtsaktion 2022 für drei schwerkranke kleine Mädchen. Am Sonntag war Spendenübergabe.

Hilfe für drei kleine Engel

Bis zum 8. Jänner blieb der Truck beleuchtet. Es wurde gleich für drei kleine Mädchen gesammelt. Paulina ist vier Monate alt und leidet an tuberöser Sklerose. Sie ist fast ununterbrochen auf der Intensivstation. Melina (14 Monate) musste bereits zweimal am offenen Herzen operiert werden und Maria (6) leidet an Leukämie und musste bereits 41-Mal operiert werden.

36.000 Euro gesammelt

"Heute durften wir den Scheck mit einem stolzen Betrag von 36.000 Euro, welcher im Rahmen der diesjährigen Vögel-Weihnachtstruck Spendenaktion zusammengekommen ist, an die Familien von Melina und Paulina, sowie stellvertretend für die Familie von Maria (welche sich derzeit in Behandlung in Singapur befindet), an Joe Fritsche übergeben", berichtet Maria Vögel von der Spendenübergabe am Sonntag.