Vögel Transporte sammelt für schwerkranke Kinder

Vögel Transporte aus Bludesch startet wieder eine Spendenaktion rund um den Weihnachtstruck. Gesammelt wird für drei schwerkranke Mädchen.

Auf dem Gelände von Vögel Transporte in Bludesch steht auch heuer wieder der Weihnachtstruck. Schön geschmückt und strahlend leuchtend steht der Truck bei der Unternehmenseinfahrt nahe der Autobahnausfahrt.

Das Firmengelände ist in der Weihnachtszeit auf jeden Fall einen Besuch wert. Denn der Truck ist nicht nur ein schönes Fotomotiv, sondern dient auch einem guten Zweck.

Dankeschön und Gutes bewirken

"Wir stellen den Weihnachtstruck jedes Jahr als Dankeschön an unsere Mitarbeiter auf dem Firmengelände in Bludesch-Gais auf", erklärt Maria Vögel. "Viele Eltern kommen mit Ihren Kindern, um den Truck anzuschauen – die Freude und die glänzenden Augen von Groß und Klein zu sehen ist einfach wunderbar." Wenn man nicht nur danken, sondern auch etwas Gutes bewirken könne, freue einen das umso mehr.

Hilfe für drei Mädchen



Bis zum 8. Jänner bleibt der Truck beleuchtet. Vögel Transporte sammelt gleich für drei kleine Engel: Paulina, Melina und Maria. Paulina ist vier Monate alt und leidet an tuberöser Sklerose. Sie ist fast ununterbrochen auf der Intensivstation. Melina (14 Monate) musste bereits zweimal am offenen Herzen operiert werden und Maria (6) leidet an Leukämie und musste bereits 41-Mal operiert werden.