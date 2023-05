VN in der "Pressestunde" mit NEOS-Chefin

ORF-„Pressestunde“ mit Beate Meinl-Reisinger (Bundesparteivorsitzende NEOS).

Meinl-Reisinger war zum ausführlichen Interview am Sonntagvormittag in ORF2 zu Gast. Die Fragen in der "Pressestunde" am Sonntag um 11.05 Uhr stellten Helma Poschner, ORF und VN-Chefredakteur Gerold Riedmann.