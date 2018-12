VN-Fantribüne: Die große Herbst-Analyse von SCR Altach

Vor der Winterpause gibt es in der letzten Folge der VN-Fantribüne die große Analyse von SCR Altach und eine Vorschau fürs Frühjahr.

Bevor auch wir, Christian Adam und Maximilian Werner, uns in die Winterpause verabschieden, haben wir uns noch einmal zusammengesetzt und über den Vorarlberger Fußball philosophiert. Speziell ging es natürlich noch ein weiteres Mal um den SCR Altach, welcher am letzten Wochenende über den TSV Hartberg mit 6:1 gewinnen konnte und Anfang Jänner wieder in die Winter-Vorbereitung starten wird. Wir haben zum einen auf die vergangene Herbstsaison zurückgeblickt und zum anderen eine Vorschau auf den Trainingsbetrieb im neuen Jahr gewagt.