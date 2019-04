VN-Fantribüne: Das sagen Sportchef Adam und Werner zum SCR Altach

Vor dem Auswärtsspiel von SCR Altach in der Südstadt sprachen VN-Sportchef Christian Adam und Maximilian Werner Klartext.

Räumlich getrennt aber dennoch vereint. Nachdem sich VN-Sportchef Christian Adam am Sonntag über die Laufstrecken im Wiener Prater – im Rahmen des Vienna City-Halbmarathons – hetzen wird, mussten sich er und VN-Sportredakteur Maximilian Werner sich über eine Distanz von knappen 600 Kilometern über eine dünne Telefonleitung zusammenschließen und so versuchen, eine neue Episode der VN-Fantribüne aufzuzeichnen. Und die Qualität des aufgenommenen Tons hat kaum, also maximal ein kleines bisschen, darunter gelitten.