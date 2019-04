VN-Fantribüne: Darum gewinnt SCR Altach das Westderby gegen Innsbruck

Vor dem Rückspiel gegen Innsbruck analysieren VN-Sportchef Christian Adam und Maximilian Werner den SCR Altach und sprachen mit Christian Gebauer.

Nach Innsbruck ist vor Innsbruck. Aufgrund des Spielplans in dieser englischen Woche der Österreichischen Fußball-Bundesliga trifft der SCR Altach am heutigen Nachmittag (17.00 Uhr) – nach dem Auswärtsspiel im Tivoli am Dienstag – in einem Heimspiel im Schnabelholz wieder in einem Westderby auf den FC Wacker Innsbruck.