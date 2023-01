VKW „Energiemarkt“ in Bludenz

Bludenz. Die illwerke vkw lädt gemeinsam mit der Stadt Bludenz die Bewohner*innen von Bludenz und Umgebung am Freitag, 27.01.2023 von 15 bis 19 Uhr zum „Energiemarkt“ in den Stadtvertretungssaal (3.OG) ins Bludenzer Rathaus.

Mit dem Lünerseewerk II plant der Energiedienstleister das größte Pumpspeicherkraftwerk Mitteleuropas. Umfangreiche Erkundungsmaßnahmen in einem geplanten „Sondierstollen“ sind die Vorstufe der Projektentwicklung für diesen wichtigen Baustein der Energiewende. Beim Energiemarkt informiert die illwerke vkw über die nächsten Schritte und gibt Einblicke in den Planungsprozess. Die Besucher:innen erwarten „Marktstände“ mit spannenden und interessanten Informationen.

„Wir alle sind gefordert, in den nächsten Jahren unseren Beitrag zum Gelingen der angestrebten Wärmewende beizutragen. Ich bin begeistert, dass ein zukunftsweisendes und innovatives Projekt in unserer Region realisiert wird und eine nachhaltige Alternative am derzeitigen Energiemarkt darstellt“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann und kündigt den Ausbau der Nahwärmeversorgung für Ortsteile von Bludenz und Bürs an.