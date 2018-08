Vizetitel für Feldkirchs Handballer und News

Platz zwei belegten die Feldkircher Handballer im landesweiten Pokalbewerb. Neue Infos vom Klub.

Die Damen und Herren Mannschaften des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch sind bereits seit mehreren Wochen mit dem Vorbereitungstraining beschäftigt – am Wochenende stand das erste Pflichtspiel der Landesligamannschaft auf dem Programm.

Blackout im VHV-Cup

Am vergangenen Samstag stand mit dem VHV-Cup in Lustenau die erste Pflichtaufgabe für die Herren an. Im Halbfinale konnte sich die Mannschaft von Zoltan Balogh gegen Gastgeber Lustenau durchsetzen. Im anderen Halbfinale behielt Hohenems gegen den HC Bodensee die überhand und somit kam es im Finale zum aufeinandertreffen zwischen Feldkirch und den Emsern.

Viel hatten sich die Jungs aus der Montfortstadt vorgenommen, doch was dann die Zuschauer in der Sporthalle Gymnasium in Lustenau zu sehen bekamen, war ein total Blackout der Feldkircher Mannschaft. Zu viele technische Fehler, zu viele Fehlwürfe und eine zu passive und unkonzentrierte Abwehr sorgten dafür, dass sich Hohenems am Ende über einen klaren und verdienten 16:27 Erfolg über Feldkirch freuen konnte.

Dolovic & Co. müssen dieses Spiel schnell abhaken und bis zum Ligastart am 15.September an den aufgetretenen Fehlern arbeiten. Bis dann stehen noch Vorbereitungsspiele und ein Trainingslager auf dem Programm.

Handballcamp startet nächste Woche

In der letzten Ferienwoche findet im Reichenfeldareal das 8.Vorarlberger Handball- & Funcamp statt. Über 80 Kinder und Jugendliche können sich auf 4 Tage Sport, Spiel und Spaß freuen. Neben der Betreuung von ausgebildeten Trainern und Pädagogen, erhalten die rund 80 Kinder und Jugendlichen ein Camp-Package, Lauf- und Wurfanalyse, altersgerechte Trainingseinheiten sowie weitere attraktive „Fun Sessions“.

Eröffnungsfest und erstes Heimspiel

Am Samstag, 8. September findet ab 14.00 Uhr das Eröffnungsfest des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch statt. Neben den neuen Mannschaftsfotos, die an diesem Tag gemacht werden, findet ein buntes Programm für alle Mitglieder, Unterstützer, Fans, etc. statt. Am Abend spielen dann die WHA-Damen ihr erstes Saisonspiel gegen Wr. Neustadt.

Trainingslager der mU14