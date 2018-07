Vize Josef Lampert verlässt das Verbandspräsidium

Nach 14 Jahren! Der Feldkircher Josef Lampert erklärt überraschenden Rücktritt aus Präsidium vom Fußballverband.

Seit dem unerwarteten Tod von Hepberger war Josef Lampert Vizepräsident im VFV. „Der Mann für alle Fälle“ war Lampert vor allem in Sachen Sport. Seit die heimische Fußballakademie in den Händen vom Verband liegt, war Lampert der Geschäftsführer der Akademie Vorarlberg. Er war auch immer die Ansprechperson für die rund 70 Vorarlberger Vereine. Auch für den gesamten Nachwuchsfußball mit all seinen Anliegen, Beschlüssen oder den Meisterschaftsbetrieb im Kinder- und Jugendfußball stand unter seiner Obhut. In letzter Zeit hat sich Josef Lampert auch für den Frauenfußball eingesetzt und der Aktion Mädchen an den Ball neue Impulse für die Zukunft gegeben. Auch die Problematik mit den 1b-Mannschaften versuchte er zusammen mit einer Arbeitsgruppe in neue Wege zu leiten. „Es ist nun einfach die Zeit für eine Veränderung gekommen. Für einen neuen Vizepräsidenten auch die Chance einiges neu zu bewegen. Es waren aber wunderschöne Jahre beim VFV die bleiben in ewiger Erinnerung mit vielen ganz speziell schönen Momenten auf allen Linien“, so der zurückgetretene Josef Lampert. Seine sportlichen Aufgaben wurden in neue Dimensionen umgesetzt: 8000 Nachwuchsspieler in 500 Teams sind im Einsatz, die Trainerausbildungskurse wurden auf professionellere Beine gestellt hier im Land, Steigerung von zwei auf drei Akademie-Mannschaften, ein separater VFV Nachwuchsfinaltag wurde eingeführt, Regionsobmänner im Nachwuchs und Kampfmannschaftsbetrieb wurden neu gewählt, das die Landesauswahlen auch im landesweiten Nachwuchsbetrieb mitspielen dürfen, und die Einführung einer LAZ-Vorstufe.