Vitamin-Booster im Winter: Deshalb solltest du täglich Mandarinen essen

Mandarinen sind eine hervorragende Vitamin-C-Quelle in der kalten Jahreszeit.

Eine Portion (circa 120 Gramm) deckt den Tagesbedarf an Vitamin C zu 40 Prozent.

Bei Männern liegt der Tagesbedarf bei 110 Milligramm, die empfohlene Menge für Frauen beträgt 135 Milligramm. Wenn man also täglich 2-3 Mandarinen isst, ist man schon gut versorgt. Um den Tagesbedarf an Vitamin C zu decken sind also keine zusätzlichen Tabletten oder Nahrungsergänzungsmittel nötig.