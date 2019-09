Vitale Wehr feierte 100. Geburtstag

Rauschendes Fest zum Jubiläum in Meiningen

Meiningen. „Die Ortsfeuerwehr ist für Meinigen absolut unverzichtbar“, fasste es Bürgermeister Thomas Pinter im Zuge der Feierlichkeiten zusammen. Damit stellte das Ortsoberhaupt unmissverständlich klar, dass auch die kommenden Jahren eine enge Kooperation mit der Gemeinde und auch deren Unterstützung gesichert ist. Bereits zuvor hatte er die Geschichte der Wehr, die aufgrund der geographischen Lage – direkt anliegend an Rhein, Ill und Frutz – stets mehr als reine Feuerwehr war. Das Thema Hochwasserschutz ist aktueller denn je, die Errichtung eines Katastrophenschutzlagers für den Notfall direkt beim Feuerwehrhaus der gerade kürzlich getätigte Schritt zur Verbesserung der Sicherheit für die Region.

Natürlich wurde in Meiningen auch gefeiert und mit dabei waren eine stolze Abordnung aus der Partnergemeinde Meiningen in Thüringen, allen voran Bürgermeister Fabian Giesder unterstützt von weiteren Stadtvertreter und fast selbstredend zahlreiche Florianijünger aus der deutschen Kreisstadt. Diese waren bereits am Freitag angereist und nutzten neben dem Besuch des zweitätigen Fests auch die Möglichkeit zur Besichtigung der kommunalen Infrastruktur, allen voran der verschiedensten Kinderbetreuungseinrichtungen.