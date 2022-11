Vital-Lounge feierte Eröffnung

Körperlogik lud zur virtuellen Eröffnung ihrer Vital-Lounge in Bregenz ein und präsentierte ihre Behandlungen für ein gesundes und vitales Leben.

Die Neueröffnung der Vital-Lounge am 15. November 2022 in Bregenz war etwas Besonderes: Im Rahmen eines Webinars hießen die Inhaber die zahlreichen Interessierten aus dem Drei-Länder-Eck herzlich willkommen.

Neue Standards im Gesundheits- und Beautybereich

Um 19 Uhr eröffneten Karin Layer-Reiss und Ivo Auer den Abend und gewährten exklusive Einblicke in die moderne Praxis. Sie erzählten über ihren Werdegang und schilderten ihre Motivation, ganzheitliche Konzepte für die Gesundheit anzubieten. In ihrer Praxis bieten sie mit BEWEI und Sensopro zwei Behandlungssysteme an, die neue Standards im Medical- und Beautybereich setzen.