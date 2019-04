Visionen zur Vollbeschäftigung

Das 14. AQUA Forum erörterte Chancen und Hemmnisse bei der Vollbeschäftigung

“Es ist Aufgabe der Politik den Zugang zu Bildung und Arbeit für alle zu ermöglichen und Menschen mit Defiziten und Hemmnissen Unterstützungs- und Qualifizierungsangebote bereitzustellen, um ihre Beschäftigungschancen zu erhöhen”, erklärte Landesrätin Barbara Schöbi-Fink. Beschäftigung in sozialen Unternehmen seien keineswegs „Scheinjobs“. Judith Pühringer, Geschäftsführerin von Arbeit Plus, skizzierte in ihrem spannenden Vortrag in 10 Punkten, wie ein inklusiver Arbeitsmarkt für alle geschaffen werden kann.