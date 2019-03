Visionen für Übersaxen

Projektgruppe der Uni Liechtenstein analysiert Zukunftsfragen der Gemeinde

Übersaxen. Zu Beginn jeden Jahres lädt die Gemeinde Übersaxen zu einem Infoabend in den Dorfsaal. Der Bevölkerung wird dabei ein kurzer Überblick über die vergangenen und künftigen Schwerpunkte in der Gemeindearbeit geboten. Nach der Sanierung der Latusstraße und des Sportplatzes 2018, steht dieses Jahr ein besonders spannendes Projekt an. Im Zuge eines Leader Projekts geht es dabei um die künftige Ortsentwicklung. Eine 13-köpfige Projektgruppe (2 Dozenten und 11 Studenten) der Uni Liechtenstein wird sich dieses Thema in den kommenden Monate annehmen mit dem Ziel am Ende „einen Blumenstrauß an Ideen zu überreichen.“ Es geht dabei um alle möglichen Fragen wie Landwirtschaft, Wohnen, Arbeiten, Gastronomie, Ökologie und die Dorfgemeinschaft im Allgemeinen. Die Studenten kommen dabei aus allen Teilen der Welt wie etwa Georgien, Tansania, Irland, Mexico, Liechtenstein oder auch Vorarlberg, im Rahmen des Dorfabends hatten sie die Gelegenheit sich bei der Bevölkerung persönlich vorzustellen. Mit all ihren verschiedenen Erfahrungen und Sichtweisen sollen sie Stärken, Schwächen und Zukunftschancen der Gemeinde analysieren. Das Ergebnis dieses Projekts soll zum einen als Grundlage für ein neues REK dienen, aber auch als Startschuss für einen weiteren Entwicklungsprozess dienen. „Wir nehmen hier einen Perspektivenwechsel vor und holen uns damit einen Blick von außen“, wie es Bürgermeister Rainer Duelli beschreibt. Ein erster Projekttag mit Lokalaugenschein vor Ort hat bereits stattgefunden, weitere werden folgen, Ergebnisse dann Anfang Sommer präsentiert werden.