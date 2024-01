Visionäre Pläne für Zentrum von Mäder

Im J.J. Endersaal wurde den Bürgern kürzlich die Abschlusspräsentation der Zentrumsplanung vorgestellt.

Mäder . Nach der Auftaktveranstaltung zur Zentrumsplanung im Sommer des vergangenen Jahres, brachten die Bürger der Gemeinde zahlreiche Ideen und Vorschläge für die Entwicklung des Zentrums von Mäder ein. Das Planungsteam arbeitete seither intensiv daran, die eingebrachten Anregungen zu analysieren, zu bearbeiten und in einen Bericht zu überführen.

Nun war es soweit und die mit Spannung erwartete Abschlusspräsentation der Zentrumsplanung fand im J.J.Ender Saal statt. Zahlreiche interessierte Bürger nutzten dazu die Gelegenheit und verschafften sich vor Ort einen Einblick in die visionären Pläne für die Weiterentwicklung des Gemeindezentrums. Das engagierte Planungsteam präsentierte die vielfältigen Möglichkeiten. Insbesondere wurden Konzepte vorgestellt, die die Schaffung zusätzlicher Turnräumlichkeiten, die Etablierung von Kleinkinderbetreuungseinrichtungen, Mittagsbetreuungsmöglichkeiten, ein gemütliches Café und eine Bibliothek beinhalten.

Alle genannten Ideen sollen dabei nicht nur die Lebensqualität in der Gemeinde steigern, sondern auch die soziale Interaktion und Bildung fördern. Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf den Erhalt und die Aufwertung des ökologisch wertvollen Grünraumes gelegt. Die Verbindung von modernen, funktionalen Einrichtungen mit dem Schutz und der Pflege der natürlichen Umgebung ist ein zentraler Bestandteil der geplanten Maßnahmen. Bei der anschließenden Diskussion zeigten die Bürger, dass diese nicht nur als Zuhörer, sondern auch als aktive Gestalter ihrer Gemeinschaft wahrgenommen werden möchten. Die verschiedenen Punkte werden nun weiter entwickelt, umgesetzt und am Ende soll das Ortszentrum von Mäder damit weiterentwickelt und an zukünftige Anforderungen angepasst werden. MIMA