Vision fÃ¼r Afrika - Vortrag von Peter Bader

Am Freitag, dem 15. März 2018, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Vision for Africa ist eine international tätige Hilfsorganisation mit dem Ziel, bedürftigen Kindern in Afrika mit Schwerpunkt Uganda eine Ausbildung zu ermöglichen und jungen Menschen die Perspektive für eine gute Zukunft in ihrer Heimat zu geben. Durch die Hilfe von zahlreichen Spendern ist dieser Traum bereits für über 13.000 Kindern Wirklichkeit geworden.