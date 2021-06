Virus auf dem Rückzug: Diese Gemeinden sind aktuell coronafrei

Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 44 (- 10 im Vergleich zum Vortag) befindet sich Vorarlberg weiter auf einem guten Weg. Aktuell sind 35 von 96 Gemeinden coronafrei.

Vorarlberg ist nicht mehr negatives Schlusslicht bei den Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Vorarlberg am Dienstag im Vergleich zum Vortag wieder deutlich gesunken und liegt aktuell bei 44, in Tirol beträgt sie 48. Österreichweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 27.

Entwicklung in den Bezirken

Entwicklung in den Gemeinden

Positiv ist auch die Entwicklung in den großen Städten und Gemeinden des Landes. Nur noch in Dornbirn sind es mehr als 50 aktuell Infizierte. Dahinter folgen Bregenz (47) und Lustenau (42). In Feldkirch sind es 21 und in Hohenems 17 Fälle. Insgesamt 35 Gemeinden verzeichnen aktuell keine Corona-Infektionen.