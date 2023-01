Virtuos mitreißende Gitarrenmusik

Julia Malischnig begeisterte mit facettenreicher Gitarrenkunst im Theater am Saumarkt

Nicht nur Eigenkompositionen wie „Aladina“ und „The kiss of Life“ begeisterten, sondern Malischnig bewies mit Isaac Albeniz „Asturias“, dass sie auch klassische Gitarrenwerke meisterhaft und mit ausdrucksstarker Dynamik auf ihrer Kärntner Gitarre spielen kann. Als Zugabe ließ die Gitarrenkünstlerin das virtuose Stück „Cape of good hope“ erklingen. Das in Südafrika komponierte Werk der engagierten Musikerin blickt hoffnungsvoll in die Zukunft und basiert auf der Erkenntnis, das wo Dunkelheit herrscht, auch Licht sein muss.