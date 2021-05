Virtuos Gitarrentalent präsentiert

Studierende der Gitarre auf Konzert am Mittag mit Auszügen der Abschlussprüfung

FELDKIRCH Mit spannenden Auszügen aus ihrer Abschlussprüfung begeisterten zwei Studenten der Gitarrenklasse von Takeo Sato am Vorarlberger Landeskonservatorium auf dem ersten Konzert am Mittag, dass seit vielen Monaten wieder live im Monforthaus stattfand. Guo Zhi Tang und Emanuel Treutwein ließen Werke echter Gitarrenvirtuosen erklingen, die von lieblichen Motiven und Flageoletten bis zu rasanter Chromatik reichten.

Zuerst eröffnete Guo Zhi Tang das anspruchsvolle Programm mit Opus 23 von Giulio Regondi (1822-1872), der schon mit fünf Jahren mit Auftritten einen Ruf als Wunderkind erlangte. Das rasant endende Werk erntete im Konzertpublikum stürmischen Beifall. Emanuel Treutwein ließ ein Werk von Mario Castelnuovo-Tedesco erklingen, der mit Andrés Segovia befreundet war und im 2. Weltkrieg in die Vereinigten Staaten emigrierte. Escarraman Op.177 begann mit einer getragenen Gallarda und steigerte sich bis in das durch rasante chromatische Lagenwechsel geprägte „El Villano“ (dt. „Der Bösewicht“).

Nun gaben die zwei Gitarristen ein bezauberndes Duett des Spaniers Enricque Granados (1867-1916) zum Besten. Im eleganten Walzertakt wechselte dabei die Melodieführung zwischen den beiden Gitarristen und sentimentale Abschnitte mit humorvollem Allegro. Zum Abschluss wurde den begeisternden Konzertgästen aus Jaques Iberts (1890-1962) kleiner Suite in fünfzehn Bildern No. 4 „Berceuse aux étoiles“ sehr lebhaft vorgetragen.

Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Landeskonservatorium findet das kostenlose „Konzert am Mittag“ im Montforthaus statt, auf dem Studierende des Landeskonservatoriums ihr musikalisches Talent demonstrieren. Wann das nächste Konzert am Mittag stattfindet, wird noch bekannt gegeben. Das virtuose Gitarrenspiel verfolgten unter anderem Wolfgang und Erika Burtscher sowie Marie-Rose Rodewald-Cerha. HE