Virtuelle Weihnachtsgrüße statt Konzert

Benefizkonzertorganisator Günther Lutz hat sich als Entschädigung etwas Besonderes einfallen lassen.

Dornbirn. „Wenn die Leute heuer nicht zu meinem Konzert kommen können, komme ich eben zu ihnen!“, lacht Konzertorganisator Günther Lutz, der sein beliebtes Weihnachtskonzert für die gute Sache dieses Jahr auch absagen musste und sich als Trost und Dank für seine Besucher ein besonderes „Vorweihnachtsgeschenk“ einfallen ließ. „Nach dem Schock der Absage, kamen so viele aufbauende Anrufe, Mails und vor allem auch Spenden für meine ausgewählten Einrichtungen, die heuer unterstützt werden sollten, da musste ich einfach eine kleine Entschädigung organisieren“, so der engagierte Pensionist. In Zusammenarbeit mit dem Dornbirner Kulturhaus entstand die Idee, vier Videos mit stimmungsvollen Klängen und Adventsgrüßen zu drehen.

Und so haben die Konzertfans nun an jedem Adventsonntag die Möglichkeit, sich besinnliche Grüße in Form von Weihnachtsliedern und Geschichten von Günther nach Hause zu holen. „Dem Dornbirner Kulturhaus gebührt dafür ein großes Dankeschön für die Unterstützung und das schöne Ambiente, das für die Filme geschaffen wurde“, zeigt sich der Dornbirner dankbar. Für die treuen und langjährigen Besucher kommt so jetzt doch noch ein wenig Konzertstimmung auf.