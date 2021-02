Virtuell miteinander singen

Der Gospelchor SingRing geht neue Wege.

Die Sehnsucht „gemeinsam“ zu singen war bei allen Mitgliedern groß. Vor allem nach einem sehr ereignisreichen Jahr 2019 mit zahlreichen erfolgreichen Auftritten. Percinlic erinnert sich zurück: „Der Schock war schon groß, als das ganze Vereinsleben im vergangenen Frühling zum Stillstand kam. Der erste Lockdown war allerdings noch nicht so schlimm, denn wir hatten viel Respekt vor der ganzen Sache“. Danach folgte sozusagen ein Wechselbad der Gefühle. Nach wenigen Proben im Juli und einem Auftritt beim New Orleans Festival und bei der Firmung in Lustenau, war schon wieder alles vorbei. So groß die Freude als Chor wieder aufzutreten war, so komisch war der Anblick der Masken. „Emotionen machen unseren Chor aus und wenn du im Publikum keine Mimik erkennen kannst, ist das äußerst schwierig und nimmt dir auch eine gewisse Power“, erklärt er.