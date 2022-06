Virologin Von Laer wird auf den angepassten Wirkstoff warten

Virologin Dorothee Von Laer verzichtet auf den 4. Stich vor dem Sommer und wird auf den angepassten Wirkstoff im Herbst warten.

Auf die Masken setzt auch die Virologin Dorothea van Laer: "Ich kann nur empfehlen, dass man im Sommer - v.a. wenn man mit vulnerablen Menschen zusammen ist - diese Masken zum Schutz dieser Personen trägt, aus Rücksichtnahme. Die Masken werden sicher das erste sein, was wiederkommt, wenn die Zahlen wieder steigen", sagte sie am Donnerstagabend in der "ZiB2" des ORF.