Virologin Dorothee von Laer: So wird der Corona-Herbst

Die Virologin Dorothee von Laer war am Freitag bei Vorarlberg LIVE zu Gast und hat über ihre Einschätzung der Corona-Situation im kommenden Herbst gesprochen.

Sie wolle die Situation nicht verharmlosen, so die Virologin Dorothee von Laer, aber ein Großteil der Risikopersonen sei bereits geimpft. Man könne also eine höhere Inzidenz als vergangenen Herbst tolerieren, da auch nicht zu erwarten sei, dass die Krankenhäuser und Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen werden.