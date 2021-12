Virologe Krammer warnt vor Omicron-Variante

Die Omicron-Welle könnte schneller kommen als gedacht, warnt Virologe Florian Krammer am Mittwochabend.

Maßnahmen könnten die Omicron-Welle zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten, so Virologe Florian Krammer am Mittwochaben in der "ZiB 2". Man gehe von etwa 16.000 Neuinfektionen pro Tag aus, ob sich diese Zahl weiter erhöht, können noch nicht prognostiziert werden. Fix sei aber, dass die Delta-Fälle in wenigen Tagen von Omicron verdrängt werden.