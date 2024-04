Virales Schminkvideo: Freundschaft kennt kein Alter

Ein herzerwärmendes TikTok-Video zeigt, wie zwei ältere Damen sich gemeinsam für einen Ausgehen-Abend zurechtmachen – ein wunderbares Beispiel für lebenslange Freundschaft.

In dem viralen Video mit über 2,5 Millionen Aufrufen bereiten sich zwei ältere, eng verbundene Freundinnen gemeinsam auf einen Ausgeh-Abend vor. Unter dem Motto "POV: You still get ready with your best friend to go out" teilen sie nicht nur Lippenstift und Lidschatten, sondern auch Lachen und Geschichten aus ihrem Leben.