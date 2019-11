Violinenmusik zur Mittagspause

Die nächste Gelegenheit die Mittagspause musikalisch zu bereichern gibt's beim "Konzert am Mittag" am Mittwoch, 20. November von 12:15 – 13 Uhr im Montforthaus.

Kommen und gehen, wie es Ihnen gefällt? Was im klassischen Konzert ein echtes No-Go ist, wird beim innovativen Konzertformat zum klaren Ja-Bitte. Wer das Konzert am Mittag im Atrium des Montforthauses genießen will, braucht sich auch nicht erst in Schale werfen. Kein Wunder, dass sich bei so viel Lockerheit das monatliche Mittagskonzert immer größerer Beliebtheit erfreut.