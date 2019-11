Violinen-Wirbelwind auf Weltreise

Violinklasse Rudens Turku begeisterte im Montforthaus mit Fritz Kreisler

FELDKIRCH Die Violinklasse von Rudens Turku, die der in Albanien geborene Geiger seit 2013 am Landeskonservatorium leitet, sorgte auch beim jüngsten Konzert am Mittag im Montforthaus für Furore. Dabei begaben sich die Violinistinnen und Violinisten auf eine Weltreise auf den Spuren des in Wien geborenen Violinisten und virtuosen Komponisten Fritz Kreisler, der ein beachtliches Werk im Stile Niccolò Paganinis hinterließ und seine Kompositionen schon früh in aller Welt unters Volk brachte.