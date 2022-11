Violinen verzauberten am Mittag

Violinklasse Rudens Turku präsentierte vier Meisterwerke von Mozart bis Tschaikowski

Alle drei Violinistinnen und Violinisten zeigten, welch großes Talent in der Violinklasse der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik schlummert. Das variationsreiche Spiel begeisterte die Ohren der zahlreich erschienenen Zuhörer des Konzerts am Mittag, zu denen der Rektor der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik Dr. Jörg Maria Ortwein sowie Ingrid Matt und die Medizinalrätin Dr. Jutta Gnaiger-Rathmanner zählten.

Am Dienstag, 20.12.2022, 12:15 Uhr findet das nächste Konzert am Mittag im Montforthaus mit der Gesangsklasse Clemens Morgenthaler statt. Das Motto lautet „The colours of christmas – Weihnachten in der Musik“ und der Eintritt ist frei. HE