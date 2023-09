"Vintage ist für mich nicht nur ein Trend"

Doppelte Qualitätssicherung

Um die Qualität seiner Produkte gewährleisten zu können, arbeitet er mit regionalen UhrmacherInnen und JuwelierInnen zusammen. „Aufwendige Restaurationen an teureren Stücken übergebe ich an die Profis, damit wird die Originalität und Qualität der Produkte nicht nur von mir selbst, sondern von noch einer qualifizierten Instanz überprüft und gewährleistet“, erklärt Adrian. Die KundInnen erhalten damit auch eine zweijährige Garantie auf ihre restaurierten Schmuckstücke. Mittlerweile umfasst sein Sortiment auch hochwertige Schmuckstücke, Schreibwaren, Anstecktücher und Nischenparfums.

Gentleman Boutique

Neben seinem Vollzeitjob bei Zumtobel hat Adrian in der Freizeit das leerstehende Haus seiner Oma umgebaut und es in eine noble Boutique im 50er-Jahre-Stil verwandelt. „Gsiberg Timepieces ist bisher ein reines E-Commerce-Unternehmen, ich verkaufe meine Produkte online über meine Webseite“, erklärt Adrian. Doch zukünftig möchte er die Boutique, die derzeit als reine Abholstation genutzt wird, weiter ausbauen. „Mein Traum ist es, eines Tages einen noblen Gentlemans Club aufzubauen, wo sich Männer bei einem guten Whiskey und einer Zigarre austauschen können.“ Sein Sortiment möchte der 29-Jährige zukünftig ebenfalls noch erweitern. „Bald sind auch hochwertige Aktentaschen bei mir im Shop erhältlich. Ich möchte meinen Kunden eines Tages alles bieten können, was stilbewusste Männer von heute benötigen“, so der selbstständige Händler.