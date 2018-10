Vintage by carla. urban. lässig. schick

Kleidung individuell und originell. Ab 4. Oktober hält Vintage Mode Einzug auch im carla Shop Bludenz

Madonna, Julia Roberts oder Cindy Crawford. Die Mode von Stilikonen der 80-er und 90-er-Jahre ist heute wieder topaktuell. Urban. lässig. schick. carla hat die schönsten Vintage-Stücke zusammengetragen und lädt ab 4. Oktober ein, in den Shops in Bludenz, Altach und Lustenau zu stöbern. Second Hand Mode aus verschiedenen Jahrzehnten wartet darauf, entdeckt zu werden. Doppelt gibt´s nicht: Jedes Teil in den carla Stores ist ein Einzelstück.