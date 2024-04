Vinales holt sich den Sieg beim GP von Austin

Maverick Vinales holte sich nach einem Sturz von Marc Marquez in Austin den Sieg vor Acosta und Bastianini.

Beim heutigen GP von Austin in den USA ging Sprint-Sieger Maverick Vinales von der Pole-Position ins Rennen. Dahinter folgten Rookie Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati), der in Austin bereits sieben Mal gewinnen konnte. Während Acosta am Start die Führung übernahm, fiel Vinales auf Rang 9 zurück. In vielen engen Duellen in der Startphase berührten sich Bagnaia und Marquez, wobei beim Spanier ein Teil vom Motorrad wegfiel. Auch in weiterer Folge war der erste Platz hart umkämpft und die Fahrer hatten bei oft Glück, nicht zu Sturz zu kommen. Vor allem Marquez riskierte wie gewohnt sehr viel, um auf seiner Lieblingsstrecke auf das Podest zu kommen. Dahinter machte Vinales nach dem schwachen Start Platz um Platz gut.