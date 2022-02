Villach gewinnt torreiche Partie bei den Bulldogs

Die Bulldogs verabschieden sich mit einer 4:6-Niederlage von ihren Fans, Villach fixiert mit dem Sieg das Ticket für die Champions Hockey League.

Partie wogt hin und her

Die Kärntner gingen nach zehn Minuten durch Kosmachuck in Front, damit ging es auch in die erste Drittelpause. Nach Wiederbeginn drehten die Bulldogs dank Treffer von Jepalovs (22.) und Suhonen (27.) den Spielstand zunächst zu Gunsten der Gastgeber. Der VSV schlug allerdings seinerseits mit zwei Toren in kurzer Zeit zurück, Oleksuk (29.) und Karlsson (33.) brachten ihr Team erneut in Führung. Noch vor der zweiten Sirene traf Jepalovs zum zweiten Mal an diesem Abend und beim Stand von 3:3 ging es in die Drittelpause.