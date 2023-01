Villach besiegt die Pioneers Vorarlberg zum dritten Mal

Gegen die Adler setzte es für die Habscheid-Cracks eine deutliche 1:5-Niederlage.

Nach dem verdienten Erfolg in Laibach wollten die Bemer Pioneers Vorarlberg heute in Villach den dritten Sieg in Folge einfahren. Die Cracks von Marc Habscheid sind nachwievor ersatzgeschwächt, immerhin kamen mit Luca Erne und Aron Summer zwei Spieler zurück ins Lineup, die zuletzt bei der U20-WM für Österreich im Einsatz waren.